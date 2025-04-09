Маск доїть корову, а "Скеля" святкує Великдень: ШІ показав зірок, якби вони жили в Україні

У мережі завірусилося нове цікаве відео, в якому ШІ показав зображення світових зірок у типово українських реаліях. Нейромережі фантазують, яким би могло бути життя знаменитостей, якби ті народились у селі десь на Чернігівщині чи Полтавщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм kucher_nazar.

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На оприлюднених у мережі кадрах ми можемо побачити Двейна Джонсона у вишиванці з гігантською паскою біля церкви. Ймовірно, відомий голлівудський актор святкує Великдень в Україні.

На іншому кадрі ми бачимо мільярдера Ілона Маска, який доїть корову в хліві. А Вілл Сміт п'є пиво з дідусем біля кафе в українському стилі. Ну і куди ж без Анджеліни Джолі? Акторка постає перед нами у надзвичайно гарній вишиванці.

ШІ показав зірок, якби вони жили в Україні: дивіться відео

Цікаво, що раніше ШІ вже генерував зображення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта в традиційних українських вбраннях, які швидко стали популярними в соцмережах.

Реакція мережі

Соцмережі були вражені роботою ШІ. Відео зібрало майже 130 тисяч вподобайок і понад 1000 коментарів. Ось, що писали люди:

"Хай Маск краще гної вичищає".

"Анджеліна і Кіану повністю пройшли кастинг на українців".

"Щось Арнольд ледь ті відра тягне. Відео супер".

Сам автор радий тому, що відео стало вірусним. Він анонсував появу другої частини.