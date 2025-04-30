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Розваги Fun Вантажник, охоронець та оператор: ШІ уявив світових зірок робітниками Rozetka
30 квітня, 14:39
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Вантажник, охоронець та оператор: ШІ уявив світових зірок робітниками Rozetka

Альона Захарова
Основні тези
  • ШІ уявив світових кінозірок, таких як Джейсон Стетхем, Кіану Рівз та Арнольд Шварценеггер, працівниками українського онлайн-рітейлера Rozetka.
  • Ці образи стали популярними у мережі, демонструючи гумор і креативність переосмислення реальності.

Завдяки ШІ ми знову змогли уявити світових кінозірок у нових, зовсім несподіваних амплуа. У мережі набирають популярності кадри, на яких Джейсон Стетхем, Кіану Рівз та Арнольд Шварценеггер працюють у Rozetka.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці @aitrends.ua.

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На одному з кадрів ми бачимо Джейсона Стетхема у зеленому костюмі, з фірмовою посмішкою та жестом "палець вгору" – ніби щойно доставив вам найцінніше замовлення. Сидячи у брендованій машині Rozetka, він більше схожий на безстрашного охоронця доставок, ніж на звичайного кур'єра.

Кіану Рівз, одягнений у зелений поло з логотипом маркетплейсу, позує з коробкою Rozetka на фоні стелажів із технікою. Його доброзичлива усмішка і легка невимушеність створюють ідеальний образ оператора онлайн-підтримки, який завжди "на зв'язку".

ШІ уявив світових зірок робітниками Rozetka: дивіться відео

Усі зірки у відео виглядають напрочуд органічно у ролях звичайних працівників українського онлайн-рітейлера. Ці образи стали ще одним прикладом, як ШІ креативно переосмислює реальність – із гумором і креативом. Ось, які коментарі залишали люди під відео:

  • "Що робить Джон Вік з тими, хто краде в Rozetka".
  • "У всіх таких відео, Лео завжди біля алкоголю".
  • "Оце Rozetka крутий маркетплейс, що навіть голівудські зірки наймаються на роботу".

Раніше завдяки ШІ ми могли змогу уявити Джейсона Стетхема, Марго Робі, Леонардо Ді Капріо та інших зірок Голлівуду в образах працівників АТБ.