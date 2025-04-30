Вантажник, охоронець та оператор: ШІ уявив світових зірок робітниками Rozetka

Завдяки ШІ ми знову змогли уявити світових кінозірок у нових, зовсім несподіваних амплуа. У мережі набирають популярності кадри, на яких Джейсон Стетхем, Кіану Рівз та Арнольд Шварценеггер працюють у Rozetka.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці @aitrends.ua.

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На одному з кадрів ми бачимо Джейсона Стетхема у зеленому костюмі, з фірмовою посмішкою та жестом "палець вгору" – ніби щойно доставив вам найцінніше замовлення. Сидячи у брендованій машині Rozetka, він більше схожий на безстрашного охоронця доставок, ніж на звичайного кур'єра.

Кіану Рівз, одягнений у зелений поло з логотипом маркетплейсу, позує з коробкою Rozetka на фоні стелажів із технікою. Його доброзичлива усмішка і легка невимушеність створюють ідеальний образ оператора онлайн-підтримки, який завжди "на зв'язку".

ШІ уявив світових зірок робітниками Rozetka: дивіться відео

Усі зірки у відео виглядають напрочуд органічно у ролях звичайних працівників українського онлайн-рітейлера. Ці образи стали ще одним прикладом, як ШІ креативно переосмислює реальність – із гумором і креативом. Ось, які коментарі залишали люди під відео:

"Що робить Джон Вік з тими, хто краде в Rozetka".

"У всіх таких відео, Лео завжди біля алкоголю".

"Оце Rozetka крутий маркетплейс, що навіть голівудські зірки наймаються на роботу".

Раніше завдяки ШІ ми могли змогу уявити Джейсона Стетхема, Марго Робі, Леонардо Ді Капріо та інших зірок Голлівуду в образах працівників АТБ.