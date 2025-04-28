Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео акаунт в ютубі @VIBE_GENERATOR.

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На одному з кадрів ми бачимо величного білого слона, який оздоблений вишуканим мереживним орнаментом, а на його чолі красується логотип Volkswagen. Слон випромінює силу, стабільність і елегантність – саме ті якості, з якими асоціюється німецький автовиробник.

На іншій ілюстрації – могутній чорний вовк із пронизливим поглядом, прикрашений емблемами Audi. Тварина в обладунках виглядає не лише агресивно, а й надзвичайно витончено – втілення сили, технологічної переваги та стриманої розкоші, що давно асоціюються з цією маркою.

Як ШІ бачить всесвітньовідомі марки авто у вигляді тварин: дивіться відео

Ці зображення миттєво привернули увагу в мережі. Ось, які коментарі залишають користувачі мережі:

"Чудово! Як дивовижно! Ви – генії!".

"Надзвичайно реалістично. Я дуже люблю Toyota".

"Мені найбільше сподобався FERRARI! Це просто вау".

Цікаво знати! Такі фото створюють за допомогою нейромереж. Вони генерують зображення на основі текстового опису. Найпопулярніші інструменти, які використовуються для цього, – Midjourney або ж DALL·E 3 (від OpenAI).

Раніше ми вже бачили зображення, на яких актори "Гри престолів" опинились у традиційному українському селі. Користувачі соцмереж залишали схвальні коментарі про роботу ШІ.