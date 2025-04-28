Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео акаунт в ютубі @VIBE_GENERATOR.
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На одному з кадрів ми бачимо величного білого слона, який оздоблений вишуканим мереживним орнаментом, а на його чолі красується логотип Volkswagen. Слон випромінює силу, стабільність і елегантність – саме ті якості, з якими асоціюється німецький автовиробник.
На іншій ілюстрації – могутній чорний вовк із пронизливим поглядом, прикрашений емблемами Audi. Тварина в обладунках виглядає не лише агресивно, а й надзвичайно витончено – втілення сили, технологічної переваги та стриманої розкоші, що давно асоціюються з цією маркою.
Як ШІ бачить всесвітньовідомі марки авто у вигляді тварин: дивіться відео
Ці зображення миттєво привернули увагу в мережі. Ось, які коментарі залишають користувачі мережі:
- "Чудово! Як дивовижно! Ви – генії!".
- "Надзвичайно реалістично. Я дуже люблю Toyota".
- "Мені найбільше сподобався FERRARI! Це просто вау".
Цікаво знати! Такі фото створюють за допомогою нейромереж. Вони генерують зображення на основі текстового опису. Найпопулярніші інструменти, які використовуються для цього, – Midjourney або ж DALL·E 3 (від OpenAI).
Раніше ми вже бачили зображення, на яких актори "Гри престолів" опинились у традиційному українському селі. Користувачі соцмереж залишали схвальні коментарі про роботу ШІ.