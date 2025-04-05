В українській хаті та у вишиванках: ШІ показав Джолі та Піта в Україні
- Штучний інтелект згенерував зображення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта в традиційних українських вбраннях, які швидко стали популярними в соцмережах.
- Зображення створюються за допомогою спеціальних моделей штучного інтелекту, таких як Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion, і RunwayML.
У мережі з’явилися нові зображення, згенеровані штучним інтелектом, на яких знамениті голлівудські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт постають у зовсім незвичному образі – в традиційних українських строях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @maximdymura.
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На оприлюднених фото Анжеліна Джолі постала перед нами у вишитій сорочці з червоно-чорним орнаментом. Її шию прикрашали традиційні намиста, а волосся було заплетене у косу. Тим часом Бред Пітт був у вишиванці та синьому безрукавному жупані з оздобленням.
Вони сидять поруч за дерев'яним столом на тлі вишитих рушників та глиняних стін – усе витримано в стилі автентичної української хати.
ШІ показав Джолі та Піта українцями: дивіться відео
Ці зображення – ще один приклад того, як штучний інтелект здатен об'єднувати сучасне й минулим, переносячи західних зірок у контексти, які здавались би абсолютно несподіваними.
Реакція мережі
Хоча кадри й не є справжніми, вони швидко розлетілися соцмережами. Лише у тіктоці це відео зібрало майже 100 тисяч вподобайок. Ось, які коментарі вони залишали:
- "Стакан горілки в Анжели серйозних розмірів".
- "Пітт виглядає як рідний".
- "Студія Довженко представляє".
- "Вони більше на українців схожі. Їм пасує".
Як створюються такі зображення
Спочатку автори придумують, як саме має виглядати сцена. Далі використовують спеціальні моделі штучного інтелекту, як-от:
- Midjourney
- DALL·E (від OpenAI)
- Stable Diffusion
- RunwayML та інші
AI створює кілька варіантів зображення. Потім з них обирають найкращі та деталізують.