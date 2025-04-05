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Розваги Fun В українській хаті та у вишиванках: ШІ показав Джолі та Піта в Україні
5 квітня, 12:14
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В українській хаті та у вишиванках: ШІ показав Джолі та Піта в Україні

Альона Захарова
Основні тези
  • Штучний інтелект згенерував зображення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта в традиційних українських вбраннях, які швидко стали популярними в соцмережах.
  • Зображення створюються за допомогою спеціальних моделей штучного інтелекту, таких як Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion, і RunwayML.

У мережі з’явилися нові зображення, згенеровані штучним інтелектом, на яких знамениті голлівудські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт постають у зовсім незвичному образі – в традиційних українських строях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @maximdymura.

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На оприлюднених фото Анжеліна Джолі постала перед нами у вишитій сорочці з червоно-чорним орнаментом. Її шию прикрашали традиційні намиста, а волосся було заплетене у косу. Тим часом Бред Пітт був у вишиванці та синьому безрукавному жупані з оздобленням.

Вони сидять поруч за дерев'яним столом на тлі вишитих рушників та глиняних стін – усе витримано в стилі автентичної української хати.

ШІ показав Джолі та Піта українцями: дивіться відео

Ці зображення – ще один приклад того, як штучний інтелект здатен об'єднувати сучасне й минулим, переносячи західних зірок у контексти, які здавались би абсолютно несподіваними.

Реакція мережі

Хоча кадри й не є справжніми, вони швидко розлетілися соцмережами. Лише у тіктоці це відео зібрало майже 100 тисяч вподобайок. Ось, які коментарі вони залишали:

  • "Стакан горілки в Анжели серйозних розмірів".
  • "Пітт виглядає як рідний".
  • "Студія Довженко представляє".
  • "Вони більше на українців схожі. Їм пасує".

Як створюються такі зображення

Спочатку автори придумують, як саме має виглядати сцена. Далі використовують спеціальні моделі штучного інтелекту, як-от:

  • Midjourney
  • DALL·E (від OpenAI)
  • Stable Diffusion
  • RunwayML та інші

AI створює кілька варіантів зображення. Потім з них обирають найкращі та деталізують.