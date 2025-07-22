Скандал з СЕО Astronomer на концерті Coldplay: чи дійсно було передбачення у "Сімпсонах"
- Скандал із СЕО Astronomer Енді Байроном на концерті Coldplay став вірусним через відео, де він обіймається з керівницею відділу кадрів, після чого Байрон подав у відставку.
- Чутки про те, що цей інцидент був передбачений у "Сімпсонах", спростовані, оскільки зображення з мультсеріалу виявилися згенерованими штучним інтелектом.
- Сценарист "Сімпсонів" Аль Джін підтвердив, що будь-яка схожість є випадковістю, підкреслюючи, що серіал пише сатиру, а не пророцтва.
У мережі активно обговорюють скандал з гендиректором Astronomer на концерті Coldplay. Багато користувачів поширювали чутки, що цей момент нібито був передбачений у "Сімпсонах".
Та насправді цей гучний інцидент ніяк не пов'язаний з мультсеріалом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDTV.
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Що відомо про скандал з СЕО Astronomer?
Відео, на якому СЕО IT-компанії Astronomer Енді Байрон обіймається з жінкою на концерті Coldplay, стало вірусним у соцмережах. За даними ЗМІ, це була не його дружина, а керівниця відділу кадрів компанії Крістін Кебот. Після скандалу Байрон подав заяву про звільнення, а компанія наголосила на важливості дотримання стандартів поведінки та відповідальності серед лідерів компанії.
Чи передбачили це у "Сімпсонах"?
У мережі з'явилися припущення, що цей курйозний інцидент нібито передбачили у "Сімпсонах". У деяких дописах навіть публікували зображення двох персонажів мультсеріалу в позі, схожій на ту, в якій опинилися Енді та Крістін.
Та правда полягає у тому, що зображення, які зараз активно поширюють у мережі, насправді згенеровані штучним інтелектом і не є реальними кадрами з мультсеріалу.
Фактчекери з IBTimes та WION спростували версію про передбачення. "Ми пишемо сатиру, не пророцтва. Будь-яка схожість є чистою випадковістю", – наголосив сценарист серіалу Аль Джін.
Раніше ми писали про теорію, що фігурки Лабубу пов'язані з демоном Пазузу, якого згадують у "Сімпсонах". І хоча жодних доказів немає, люди масово спалюють ці іграшки.