Собака подолала понад 160 кілометрів, щоб повернутися додому: як їй це вдалося

У Британії собака, яку звати Ембер, подолала вражаючий шлях, щоб дістатися дому. Для цього вона пройшла приблизно 160 кілометрів, перепливла протоку і дісталася острова, перш ніж її врятували.

Відомо, що собака зникла безвісти на понад місяць. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що сталося із собакою

5-річна Ембер потрапила до Британії з Катару, але вже після першої ночі у новій домівці сталося непередбачуване. Вона зникла. Власниця Джесс Водсворт розповіла що не уявляє, як тварині вдалося втекти через огорожу заввишки 2,4 метра.

Але собака не здалася та спробувала повернутися додому. За 36 днів Ембер перетнула два графства, прямуючи до узбережжя. Попри спроби волонтерів знайти її, собака залишалася невловимою.

Кульмінацією її мандрівки став 1,6-кілометровий заплив до острова Браунсі. Через кілька днів Ембер спробувала повернутися вплав на материк – тоді її і помітили двоє чоловіків на човні, які подумали спочатку, що це тюлень.

Потім я зрозумів, що це собака, і подумав: "Що вона там робить?". Було видно, що вона бореться (з течією – 24 Канал), тому ми подумали, що нам потрібно її витягнути, інакше вона б не вижила,

– розповів рятівник Ітан Грант.



Собака пропливла понад 160 кілометрів, щоб повернутися додому / Фото Sam Collins

В якому стані мандрівниця зараз

Ветеринари виявили в Ембер суттєву втрату ваги, однак серйозних проблем зі здоров'ям не зафіксували. Зараз кішка вже повернулася до своєї родини, хоча не виключено, що найближчим часом їй знайдуть новий дім – серед бажаючих прихистити тварину є жінка, яка підгодовувала її на острові.

Я досі не можу повірити, що Ембер повернулася. Я ніколи не знала собаку, яка б подолала стільки миль і вижила,

– поділилася Водсворт.

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