"Коли не розібрався з ШІ": у мережі завірусився новий тренд з чатом GPT

У соцмережах набирає популярності новий жартівливий флешмоб, де люди повторюють тренд GPT Doll, але без використання штучного інтелекту.

У чому полягає новий цікавий флешмоб – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також BBC Studios "оживили" Агату Крісті за допомогою ШІ: як виглядає письменниця

У чому полягає флешмоб

Користувачі соцмереж публікують фото, на яких лежать серед атрибутів своєї професії. Все це має виглядати як персоналізовані ляльки, яких раніше люди створювали за допомогою чату GPT.

Довідка. GPT Doll – це віртуальний образ дівчини чи хлопця, згенерований нейромережею: з ідеальними рисами обличчя, бездоганною шкірою, блискучим одягом і легким відтінком штучності, що водночас захоплює. Це ніби Барбі з майбутнього, але створена не Mattel, а дуетом ChatGPT і Midjourney.

Так, на вірусних світлинах можна побачити працівницю "Укрпошти", розкладену серед коробок, стрічок і бульбашкової плівки, а також рятувальника, оточеного пожежним спорядженням. Обидва з гумором обіграють тему, що чат GPT начебто занадто складний для них.

Укрпошта долучилася до тренду: дивіться відео

Як працівники ДСНС бачать цей тренд: дивіться відео

До тренду долучаються стоматологи: дивіться відео

Майстри манікюру долучаються до тренду: дивіться відео

Новий тренд шириться мережею: дивіться відео

Тренд не тільки розважає, а й показує, як глибоко технології проникають у повсякденне життя. Він став ще одним прикладом того, як ШІ стає темою для креативного гумору.

Раніше у соцмережах завірусився ще один популярний флешмоб, де користувачі публікують дитячі фото і за допомогою ШІ уявляють, як вони виглядали б у дорослому віці.