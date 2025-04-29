Наречені відсвяткували весілля під час торнадо: шокуючі кадри

Весілля – подія, яку молодята чекають не один місяць. І коли це нарешті стається, то ніщо не може стати на заваді створенню нової сім'ї. Навіть торнадо!

Саме так зробила пара з американського штату Теннессі, коли відсвяткувала весілля на вулиці, попри негоду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм фотографки з ніком paigehigginsphotography.

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Що відомо про весілля під час торнадо

Інцидент стався в Шарлотті, штат Теннессі. Наречені Ебігейл та Тімоті Ерлз вирішили не скасовувати весілля, а провести церемонію, як і було заплановано. Їх не зупинило навіть попередження про торнадо.

Їхня весільна фотографка Пейдж Хіггінс-Міллер розповіла, що все почалося з вітру, але щойно наречена вийшла до вівтаря, почався справжній шторм. Коли вітер підняв вуаль нареченої, а грім заглушив голос священика, пара вирішила переміститися всередину.

Наречені відсвяткували весілля під час торнадо: дивіться відео

Гіггінс-Міллер, не розгубившись, продовжила знімати, зафіксувавши рідкісні кадри: темне небо, дощ, гостей, що біжать під парасольками, і щасливу пару. Попри негоду, світлини вийшли вкрай атмосферними.

За словами Тімоті Ерлза, все сталося "в ідеальний момент". Ебігейл встигла дійти до вівтаря, а після перших крапель дощу молодята з посмішкою кинулися до укриття. Молодята залишилися задоволені та наголосили, що не проміняли б своє весілля на жодне інше.

Реакція мережі

Люди у соцмережах також були вражені атмосферними кадрами. Вони залишали численні захоплені коментарі під дописом фотографки:

"Це одні з найкрасивіших весільних фото, які я бачив",

"Знімки просто незрівнянні".

Раніше ми писали про весільні наряди, в яких одружувалися наші предки. Вони передбачали не лише вишиванки, але й інші символічні елементи.