Наречені відсвяткували весілля під час торнадо: шокуючі кадри
- У Теннессі пара відсвяткувала весілля на вулиці під час торнадо, не зважаючи на попередження про негоду.
- Фотографка зафіксувала рідкісні кадри, які викликали захоплені коментарі в соцмережах.
Весілля – подія, яку молодята чекають не один місяць. І коли це нарешті стається, то ніщо не може стати на заваді створенню нової сім'ї. Навіть торнадо!
Саме так зробила пара з американського штату Теннессі, коли відсвяткувала весілля на вулиці, попри негоду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм фотографки з ніком paigehigginsphotography.
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Що відомо про весілля під час торнадо
Інцидент стався в Шарлотті, штат Теннессі. Наречені Ебігейл та Тімоті Ерлз вирішили не скасовувати весілля, а провести церемонію, як і було заплановано. Їх не зупинило навіть попередження про торнадо.
Їхня весільна фотографка Пейдж Хіггінс-Міллер розповіла, що все почалося з вітру, але щойно наречена вийшла до вівтаря, почався справжній шторм. Коли вітер підняв вуаль нареченої, а грім заглушив голос священика, пара вирішила переміститися всередину.
Наречені відсвяткували весілля під час торнадо: дивіться відео
Гіггінс-Міллер, не розгубившись, продовжила знімати, зафіксувавши рідкісні кадри: темне небо, дощ, гостей, що біжать під парасольками, і щасливу пару. Попри негоду, світлини вийшли вкрай атмосферними.
За словами Тімоті Ерлза, все сталося "в ідеальний момент". Ебігейл встигла дійти до вівтаря, а після перших крапель дощу молодята з посмішкою кинулися до укриття. Молодята залишилися задоволені та наголосили, що не проміняли б своє весілля на жодне інше.
Реакція мережі
Люди у соцмережах також були вражені атмосферними кадрами. Вони залишали численні захоплені коментарі під дописом фотографки:
- "Це одні з найкрасивіших весільних фото, які я бачив",
- "Знімки просто незрівнянні".
Раніше ми писали про весільні наряди, в яких одружувалися наші предки. Вони передбачали не лише вишиванки, але й інші символічні елементи.