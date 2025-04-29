Именно так сделала пара из американского штата Теннесси, когда отпраздновала свадьбу на улице, несмотря на непогоду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм фотографа с ником paigehigginsphotography.

Смотрите также В Италии автомобиль провалился в промоину на дороге – спасатели нашли тела пассажиров

Что известно о свадьбе во время торнадо

Инцидент произошел в Шарлотте, штат Теннесси. Молодожены Эбигейл и Тимоти Эрлз решили не отменять свадьбу, а провести церемонию, как и было запланировано. Их не остановило даже предупреждение о торнадо.

Их свадебный фотограф Пейдж Хиггинс-Миллер рассказала, что все началось с ветра, но как только невеста вышла к алтарю, начался настоящий шторм. Когда ветер поднял вуаль невесты, а гром заглушил голос священника, пара решила переместиться внутрь.

Молодожены отпраздновали свадьбу во время торнадо: смотрите видео

Гиггинс-Миллер, не растерявшись, продолжила снимать, зафиксировав редкие кадры: темное небо, дождь, гостей, бегущих под зонтиками, и счастливую пару. Несмотря на непогоду, фотографии получились крайне атмосферными.

По словам Тимоти Эрлза, все произошло "в идеальный момент". Эбигейл успела дойти до алтаря, а после первых капель дождя молодожены с улыбкой бросились в укрытие. Молодожены остались довольны и отметили, что не променяли бы свою свадьбу ни на одну другую.

Реакция сети

Люди в соцсетях также были поражены атмосферными кадрами. Они оставляли многочисленные восторженные комментарии под заметкой фотографа:

"Это одни из самых красивых свадебных фото, которые я видел",

"Снимки просто бесподобны".

Ранее мы писали о свадебных нарядах, в которых женились наши предки. Они предусматривали не только вышиванки, но и другие символические элементы.