У США алігатор порушив правила дорожнього руху: його затримала поліція

В американському штаті Північна Кароліна поліцейські "заарештували" великого алігатора. Все через те, що рептилія зупинила рух автівок.

Відомо, що алігатор приймав сонячні ванни просто посеред дороги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the jam.

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Як повідомляють водії, гігантська рептилія розміром у 3 метри розляглася посеред дороги. Це могло спричинити аварію або ж сильно нашкодити самому алігатору. Тож, небайдужі викликали поліцію, яка і затримала рептилію.

Офіцери на місці події заявили, що затримали її за "підозрою в тому, що вона є динозавром без належних документів, вештається в громадських місцях з наміром позасмагати і перешкоджає дорожньому руху".



Поліція намагається заарештувати алігатора / Фото What's The Jam

180-кілограмовий алігатор, схоже, не був проти затримання, адже розумів, що засмагання посеред проїзної частини заборонене. Зрештою, лускатого підозрюваного перемістили в більш безпечне і дружнє до алігаторів місце, подалі від доріг і водіїв. На щастя, під час цієї дивної зустрічі ніхто не постраждав.

Зверніть увагу! Алігатори можуть бути небезпечними, особливо якщо їх спровокувати або підійти надто близько. Рептилія у разі небезпеки може здійснити раптову атаку на короткій дистанції. Їхні укуси надзвичайно сильні і становлять реальну небезпеку для людей та тварин.

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