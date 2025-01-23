"Слони – не люди": у США суд розглянув позов від імені тварин

Зоозахисники з організації Nonhuman Rights Project подали позов до суду від імені старих африканських слонів. Вони вимагали, аби п'ятьох тварин звільнили із зоопарку Шайєнн Маунтін в Колорадо-Спрінгс.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Про що мовилося у позові

Зоозахисники наполягали, що на підставі правової доктрини, відомої як Habeas corpus – однієї з основ англійського та американського права, яка твердить, що будь-яка особа має фундаментальне право на фізичну свободу або захист від незаконного затримання.

Довідка. Habeas corpus може бути ініційована як самим ув'язненим, так і іншою особою, яка діє в його інтересах.



У США суд розглянув позов від імені тварин / Фото Unsplash

Тож, зоозахисники наголосили, що слони мають подібні до людських когнітивні здібності, а отже під час перебування у зоопарках, можуть відчувати нудьгу і стрес, що може призвести до пошкодження мозку.

Що вирішив суд

Однак суд заявив, що закон штату Колорадо про Habeas corpus застосовується до людей, а не до тварин, які до людей не належать.

Натомість зоопарк привітав результат, хоча й висловив розчарування тим, що витратив 19 місяців на захист від "несерйозної" справи, яку група з захисту прав тварин безуспішно вела проти кількох інших зоопарків.