Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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О чем говорилось в иске

Зоозащитники настаивали, что на основании правовой доктрины, известной как Habeas corpus – одной из основ английского и американского права, которая утверждает, что любое лицо имеет фундаментальное право на физическую свободу или защиту от незаконного задержания.

Справка. Habeas corpus может быть инициирована как самим заключенным, так и другим лицом, которое действует в его интересах.



В США суд рассмотрел иск от имени животных / Фото Unsplash

Поэтому, зоозащитники отметили, что слоны имеют подобные человеческим когнитивные способности, а значит во время пребывания в зоопарках, могут испытывать скуку и стресс, что может привести к повреждению мозга.

Что решил суд

Однако суд заявил, что закон штата Колорадо о Habeas corpus применяется к людям, а не к животным, которые к людям не относятся.

Зато зоопарк приветствовал результат, хотя и выразил разочарование тем, что потратил 19 месяцев на защиту от "несерьезного" дела, которое группа по защите прав животных безуспешно вела против нескольких других зоопарков.