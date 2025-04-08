Страус зненацька клюнув Бориса Джонсона: кумедний момент потрапив на відео

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон потрапив у курйозну ситуацію під час відпочинку з родиною. На політика "напав" страус.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Відомо, що курйозний інцидент стався під час відпочинку Джонсона з родиною. Політик разом з дітьми та дружиною катався автомобілем сафарі-парком. Аж поки страус не засунув голову в авто Джонсона.

І поки всі розчулено спостерігали за пернатим велетнем, той вирішив діяти – дзьобнув Бориса за руку, викликавши гучний вигук. Дружина політика зняла курйозний момент на відео.

Страус зненацька клюнув Бориса Джонсона: дивіться відео

Цікаво! Страуси мають надзвичайно потужні ноги – це їхня головна зброя. Вони можуть вдарити лапою з такою силою, що завдати серйозної травми, особливо якщо вдарять по голові чи тулубу. Як і багато тварин, страуси можуть діяти непередбачувано, особливо якщо злякаються або щось їх роздратує. Наприклад, раптовий рух, гучний звук або спроба доторкнутися до них.

Ролик миттєво став вірусним. Користувачі мережі не можуть стримати сміх. Хай там як, інцидент завершився без жертв – лише зірваним обідом у страуса та хорошим настроєм у глядачів.

Борис Джонсон раніше відвідав Київ. Це сталося у треті роковини вторгнення Росії. Він прогулявся містом та отримав подарунки від однієї з книгарень.