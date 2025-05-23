Зіркова свинка, яка зачарувала мережу реакцією на сніг, отримала шанс на життя

Нещодавно у мережі завірусилось відео з поросятком Груту. Вона зачарувала людей своєю милою реакцією на сніг. Тепер поросятко має нове життя.

Її перевезли в Тбілісі й прилаштували в дім веганки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Paper Kartuli.

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15 квітня відео зі свинкою з Бакуріані, яка дуже мило раділа снігу, завірусилось в мережі. Цей ролик швидко розлетівся інтернетом, зачарувавши користувачів не лише з Грузії, але й по всьому світу.

Свинку назвали Груту, а волонтери вирішили її викупити, щоб уберегти від забою. Учасники фейсбук-групи Veganism почали збір коштів на купівлю свинки. До початку травня благодійники зібрали 24 603 гривні. Цієї суми вистачило, щоб:

перевезти свинку з Бакуріані,

заплатити власниці,

придбати тварині їжу.

Свинка Груту милується снігом: дивіться відео

Як змінилося життя Груту

Зараз Груту живе у столиці Грузії у веганки з великим подвір'ям у приватному секторі. Крім неї у жінки проживає ще 18 собак.

Я просто допомогла людині, яка хотіла взяти свинку. Приїхали, зловили її і привезли. Знаємо, що так вона зможе прожити все життя,

– сказала волонтерка Кесо Долідзе.

Раніше ми писали, що у Таїланді затримали кота, який вкусив поліцейських. Його доставили у відділок, де копи взяли відбитки лап кота, перш ніж повернути його власнику.