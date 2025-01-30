У Таїланді чоловік потрапив у курйозну ситуацію. Він шокував свою сім'ю, коли повернувся додому на власний похорон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Thaiger.

Дивіться також Рибалка упіймав найбільшу щуку на планеті: як вона виглядає

Як таке можливо

Правоохоронці розслідували смерть невідомого чоловіка 18 січня. За попередніми оцінками, поліція заявила, що загиблим був молодий чоловік, на ім'я Пхет. Поліція повідомила родині Пхета про його ймовірну смерть і закликала їх готуватися до похорону, поки проводитиметься розтин.

20 січня сім'я почала підготовлення до похорону вдома. Молодший брат Пхета поїхав до провінції Кхонкен, щоб дізнатися про результати розтину. Несподівано, коли брат ще перебував у лікарні, йому зателефонували рідні та повідомили, що Пхет щойно повернувся додому, живий і здоровий, хоча і здивований тим, що його похорон вже почався.



Чоловік повернувся додому і потрапив на свій похорон / Фото Unsplash

Реакція рідних

Батько Пхета, 66-річний Кайсорн, розповів, що син заробляє на життя, збираючи і продаючи відходи, придатні для вторинного перероблення. Він часто їде з дому на декілька днів, щоб зібрати сміття. Саме тривала відсутність наштовхнула Кайсорна на думку, що загиблий – його син.

Батько висловив свою радість від того, що його син живий. Згодом похорон перетворився на церемонію нагородження, щоб відвернути нещастя і принести благословення в життя Пхета.