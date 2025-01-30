Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Thaiger.

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Как такое возможно

Правоохранители расследовали смерть неизвестного мужчины 18 января. По предварительным оценкам, полиция заявила, что погибшим был молодой человек, по имени Пхет. Полиция сообщила семье Пхета о его вероятной смерти и призвала их готовиться к похоронам, пока будет проводиться вскрытие.

20 января семья начала подготовку к похоронам дома. Младший брат Пхета поехал в провинцию Кхонкен, чтобы узнать о результатах вскрытия. Неожиданно, когда брат еще находился в больнице, ему позвонили родные и сообщили, что Пхет только что вернулся домой, жив и здоров, хотя и удивлен тем, что его похороны уже начались.



Мужчина вернулся домой и попал на свои похороны / Фото Unsplash

Реакция родных

Отец Пхета, 66-летний Кайсорн, рассказал, что сын зарабатывает на жизнь, собирая и продавая отходы, пригодные для вторичной переработки. Он часто уезжает из дома на несколько дней, чтобы собрать мусор. Именно длительное отсутствие натолкнуло Кайсорна на мысль, что погибший – его сын.

Отец выразил свою радость от того, что его сын жив. Впоследствии похороны превратились в церемонию награждения, чтобы отвлечь несчастье и принести благословение в жизнь Пхета.