У Таїланді затримали кота-порушника: що утнув пухнастик

У Таїланді правоохоронці затримали кота, на ім'я Нуб Танг. Пухнастик зчинив напад на офіцера поліції, тож хвостатого злодія швидко упіймали та доставили у відділок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост офіцерки поліції Бангкока, лейтенантки Паранди Юкол Пакісук у фейсбуці.

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Пухнастика знайшов небайдужий громадянин поблизу Паттанакарн Соі 25. Він доставив кота до поліцейського відділку Клонг Тан, щоб розшукати її власника. За цей час тваринка вкусила кількох офіцерів, і оскільки ніхто не виступив як власник, інспекторці довелося відвезти її додому на один день, перш ніж власник зв'язався з ними.

Як розповіла офіцерка поліції, перед тим, як повернути його господарю, правоохоронці взяли відбитки лап кота, зазначивши, що "ми повинні переслідувати цю справу, щоб інші коти не повторювали таку поведінку".

У Таїланді затримали кота-порушника / Фото з фейсбуку Юколи Пакісук

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