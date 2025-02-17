Намагався вимкнути будильник: телефон надіслав інтимні фото власника його друзям

Один з чоловіків поскаржився, що його найбільший страх втілився у життя. Телефон компанії Google Pixel розіслав зображенням свого власника в оголеному вигляді друзям та членам його родини.

Про інцидент розповів сам власник смартфона на форумі Reddit, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

Як розповів користувач форуму Reddit, причиною інциденту стало випадкове багаторазове натискання на кнопку живлення пристрою під час спроби вимкнути будильник. Саме це активувало режим SOS.

Довідка. У цьому режимі смартфон автоматично записує відео та завантажує його на сервер, відправляючи посилання на ролик контактам, зазначеним користувачем як екстрені.

Реакція користувачів форуму

Інші власники Google Pixel також розповіли про схожі випадки, коли їхні смартфони знімали людей у ​​незручних ситуаціях і розсилали "компромат" контактам. Один із користувачів згадав, що його колишня дівчина випадково активувала цю функцію, перебуваючи у вбиральні, і в результаті відправила йому кілька фотографій звідти.



Користувачі соцмереж скаржаться на роботу смартфонів / Фото Unsplash

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