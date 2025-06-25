"Що я вдягну на третю світову": у тіктоці завірусився новий курйозний тренд

У тіктоці стрімко набирає популярності новий тренд із доволі зловісною назвою – "WW3 Outfit" або ж "Що я вдягну на Третю світову". Молодь масово знімає відео, в яких демонструє свій "бойовий" образ на випадок глобального конфлікту.

У чому полягає тренд та як його повторити – розкаже 24 Канал.

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У чому суть тренду

Користувачі платформи публікують відео, де дефілюють у різноманітних костюмах під драматичну або епічну музику. Часто це стилізовані військові образи, броня, камуфляж, але також трапляються фантастичні луки у стилі "Месників" або "Шаленого Макса". Все супроводжується підписом "Що я вдягну на Третю світову".

Деякі користувачі жартують, що "виглядати круто – найважливіше навіть на полі бою", інші – іронізують над сучасною естетикою війни, де інформаційний простір уже став полем битви.

У соцмережах шириться новий тренд: дивіться відео

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Інші ідеї "образів": дивіться відео

Що цьому передувало

Цей тренд з'явився на тлі зростаючої напруги у світі, новин про військові конфлікти, зокрема між Іраном та Ізраїлем, мобілізації та страху перед Третьою світовою війною. Психологи вважають, що такі флешмоби можуть бути формою колективного механізму подолання тривоги через гумор та креативність.