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Розваги Fun Як "Гра у кальмара", але набагато масштабніша: у мережі вірусяться кадри з Beast Games
6 лютого, 10:00
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Як "Гра у кальмара", але набагато масштабніша: у мережі вірусяться кадри з Beast Games

Альона Захарова
Основні тези
  • Mr. Beast створив реаліті-шоу Beast Games з містечком вартістю 14 мільйонів доларів, де 1000 учасників борються за головний приз у 5 мільйонів доларів.
  • Шоу встановило 28 рекордів Гіннеса, включаючи найбільший грошовий приз у реаліті-шоу.

Один з найвідоміших блогерів у світі Mr. Beast цього разу перевершив сам себе. Він створив своє власне реаліті-шоу Beast Games, на фоні якого "Гра в кальмара" виглядає підробкою.

Що відомо про шоу та як усе влаштовано – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про шоу Beast Games

Для масштабного змагання Mr. Beast побудував ціле містечко вартістю 14 мільйонів доларів, де проживають учасники. Сам блогер каже, що це його найамбітніший проєкт, в який він вклав усі ресурси. Прем'єра шоу відбулася 19 грудня.

У боротьбі за головний приз зійшлися 1000 учасників, а переможець претендував на 5 мільйонів доларів. Така сума – це рекорд серед реаліті-шоу. 

Що робить Beast Games унікальним

Проєкт уже встановив 28 рекордів Гіннеса, серед яких:

  • Найбільший грошовий приз у реаліті-шоу.
  • Найбільша сума, яку було видано учасникам у першому епізоді.

Mr. Beast ще раніше пообіцяв небачені масштаби, декорації та випробування, які змусять глядачів затамувати подих. І судячи з оприлюднених у мережі кадрів, не збрехав. 

Як виглядає шоу: дивіться відео

Грошовий приз складає 1 мільйон доларів: дивіться відео

@primevideoza How much would you take? #BeastGames #MrBeast #PrimeVideo #BeastGamesPV ♬ original sound - Prime Video ZA

Що відомо про це шоу: дивіться відео

@beastgames5 Who will be the top 6 in Beast Games? Watch Beast Games on Amazon Prime Video #mrbeast #beastgames ♬ original sound - BeastGames

Фінальний фрагмент шоу: дивіться відео

@lolwithkai She deserved it ?️ Watch beast games on Amazon prime #mrbeast #beastgames ##mrbeastchallenge #fyp #emotional #wholesome ♬ intro x chorus the night we met - ourfeelings?

Як виглядає одне з випробувань: дивіться відео

@beastgames5 SHE ELIMINATED HERSELF FROM BEAST GAMES! Watch Beast Games On Amazon Prime Video #mrbeast #beastgames #mrbeastchallenge ♬ original sound - BeastGames

Що відомо про блогера Mr. Beast 

Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) почав кар'єру на YouTube у 13 років, але популярність здобув завдяки відео, де рахував до 100 000. Згодом він зосередився на філантропії, почавши з роздачі грошей перехожим, що принесло йому ще більший успіх. До 2018 року він пожертвував понад 1 мільйон доларів, запустив екологічні проєкти Team Trees та TeamSeas, залучивши зірок і блогерів. У 2020 році створив благодійну організацію, яка допомагає безпритульним і малозабезпеченим.