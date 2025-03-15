"Нове покоління не дізнається": у тіктоці завірусився тренд з розворотом на 360 градусів
- У TikTok завірусився тренд з ефектом розвороту телефону на 360 градусів, який полягає у повороті телефону за годинниковою стрілкою під кожен біт пісні.
- Для виконання цього тренду потрібна правильна позиція руки: домінуюча рука повинна бути розвернута так, щоб лікоть дивився вбік, а мізинець – вгору.
Соцмережі ледь не щодня дивують нас новими трендами та челенджами. Однак не всі з них зрозумілі та прості. Так, до прикладу, у тіктоці завірусився тренд з ефектом розворотом телефону на 360 градусів.
І поки люди губляться у здогадках, як же повторити його, всі деталі розкриває 24 Канал.
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Про який трендовий ефект мовиться
Насправді ефект з розворотом телефону на 360 градусів набув популярності ще давно. Він полягає у тому, що потрібно повертати телефон ніби за годинниковою стрілкою під кожен біт пісні.
У тіктоці завірусився новий тренд: дивіться відео
Тікток розриває тренд з телефоном: дивіться відео
Люди розвертають телефон на 360 градусів: дивіться відео
Чимало людей у коментарях не знали, як це робити, тож залишали такі коментарі:
- "Пройшло 5 років, а я тільки сьогодні зрозуміла, як його знімати".
- "Я навчилася це робити. Жах! 4 роки пройшло, а я тільки догнала".
- "Я вже настільки старе покоління, що теж не розумію, як це робиться".
Як зробити цей тренд
Весь секрет полягає у правильній позиції руки, яка тримає телефон. Для цього потрібно простягнути домінуючу руку. Але розвернути її так аби лікоть дивився вбік, а мізинець – вгору. Таким чином розворот буде зробити максимально комфортно.