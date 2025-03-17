Грає так само як і керує країною: Трамп виграв турнір з гольфу, але соцмережі вибухнули жартами
- Відео Дональда Трампа, як він грає в гольф, стало вірусним, попри те, що було зняте в 2023 році.
- Трамп заявив, що виграв чемпіонат з гольфу у своєму клубі, але соцмережі відреагували жартами на його вміння.
У соцмережах набирає популярності відео, на якому Дональд Трамп грає у гольф. Попри те, що воно було зняте ще у 2023 році, кадри завірусилися у мережі тільки зараз.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.
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Що відомо про курйозне відео
Ці кадри були зняті ще у 2023 році, але 16 березня 2025 року вони знову завірусилися у мережі. На відео ми бачимо як 47-й президент США Дональд Трамп грає у гольф.
Він робить це у вкрай дивний спосіб. Спершу Трамп двічі не попав по м'ячу, а потім, коли це врешті сталося, м'яч полетів не у напрямку лунки, а в абсолютно інший бік.
Як Трамп грає у гольф: дивіться відео
І це попри те, що днями Дональд Трамп заявив, що виграв чемпіонат з гольфу. Відбулося це в його власному гольф-клубі.
Я тільки-но виграв чемпіонат гольф-клубу, можливо, останній у моєму житті, у Міжнародному гольф-клубі Trump в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. Це велика честь!,
– написав він
Трамп виграв турнір з гольфу, але соцмережі вибухнули жартами / Скриншот з мережі
Реакція соцмереж
Менш ніж за добу ролик зібрав понад 1,6 мільйона переглядів у соціальній мережі Х. Користувачі оцінили вміння Трампа, зазначивши:
- "Тепер ясно, чому Меланія недовольна ходе".
- "Та він виграв ви просто не розумієте".
- "Десь так само він і керує".
- "Як він дітей своїй дружині наробив?".
- "Ну, гольфіст з нього кращий ніж президент".