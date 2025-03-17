Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Что известно о курьезном видео

Эти кадры были сняты еще в 2023 году, но 16 марта 2025 года они снова завирусились в сети. На видео мы видим как 47-й президент США Дональд Трамп играет в гольф.

Он делает это крайне странным способом. Сначала Трамп дважды не попал по мячу, а потом, когда это наконец произошло, мяч полетел не в направлении лунки, а в совершенно другую сторону.

Как Трамп играет в гольф: смотрите видео

И это несмотря на то, что на днях Дональд Трамп заявил, что выиграл чемпионат по гольфу. Произошло это в его собственном гольф-клубе.

Я только что выиграл чемпионат гольф-клуба, возможно, последний в моей жизни, в Международном гольф-клубе Trump в округе Палм-Бич, штат Флорида. Это большая честь!,

– написал он



Трамп выиграл турнир по гольфу, но соцсети взорвались шутками / Скриншот из сети

Реакция соцсетей

Менее чем за сутки ролик собрал более 1,6 миллиона просмотров в социальной сети Х. Пользователи оценили умение Трампа, отметив: