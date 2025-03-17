Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Дивіться також Президент чи нянька: у мережі завірусилися нові кадри Трампа із сином Маска

Що відомо про курйозне відео

Ці кадри були зняті ще у 2023 році, але 16 березня 2025 року вони знову завірусилися у мережі. На відео ми бачимо як 47-й президент США Дональд Трамп грає у гольф.

Він робить це у вкрай дивний спосіб. Спершу Трамп двічі не попав по м'ячу, а потім, коли це врешті сталося, м'яч полетів не у напрямку лунки, а в абсолютно інший бік.

Як Трамп грає у гольф: дивіться відео

І це попри те, що днями Дональд Трамп заявив, що виграв чемпіонат з гольфу. Відбулося це в його власному гольф-клубі.

Я тільки-но виграв чемпіонат гольф-клубу, можливо, останній у моєму житті, у Міжнародному гольф-клубі Trump в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. Це велика честь!,

– написав він



Трамп виграв турнір з гольфу, але соцмережі вибухнули жартами / Скриншот з мережі

Реакція соцмереж

Менш ніж за добу ролик зібрав понад 1,6 мільйона переглядів у соціальній мережі Х. Користувачі оцінили вміння Трампа, зазначивши: