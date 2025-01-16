Дональд Трамп став героєм мемів через схожість з героєм з "Гри у кальмара"
- Інавгураційні портрети Дональда Трампа за 2017 та 2025 роки викликали обговорення через схожість з героєм з "Гри в кальмара".
- На портретах Трамп у 2017 році виглядає усміхненим, а у 2025 році – серйозним, що нагадало користувачам інтернету зміну образу героя серіалу.
Офіційні інавгураційні портрети Дональда Трампа за 2017 та 2025 роки викликали хвилю обговорень у мережі. Користувачі інтернету помітили, що зміна його образу за ці роки нагадує відому сцену з серіалу "Гра в кальмара".
Відповідне фото з'явилося у мережі, передає 24 Канал.
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На оприлюднених кадрах новий очільник США виглядає по-різному:
- у 2017 році – усміхнений та сповнений енергії,
- а у 2025 році – серйозний і суворий.
Через це його порівняли з головним героєм популярного південнокорейського серіалу, який від початку був життєрадісним, а згодом став заглибленим у складні обставини.
Дональд Трамп став героєм мемів / Фото "Инсайдер UA"
Цей мем швидко здобув популярність через його життєвість. Цей мем доводить, що політика та поп-культура часто перетинаються у несподіваний спосіб, стаючи основою гумору.