Соответствующее фото появилось в сети, передает 24 Канал.
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На обнародованных кадрах новый глава США выглядит по-разному:
- в 2017 году – улыбающийся и полный энергии,
- а в 2025 году – серьезный и строгий.
Поэтому его сравнили с главным героем популярного южнокорейского сериала, который изначально был жизнерадостным, а впоследствии стал погруженным в сложные обстоятельства.
Дональд Трамп стал героем мемов / Фото "Инсайдер UA"
Этот мем быстро получил популярность из-за его жизненности. Этот мем доказывает, что политика и поп-культура часто пересекаются неожиданным образом, становясь основой юмора.