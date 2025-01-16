Соответствующее фото появилось в сети, передает 24 Канал.

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На обнародованных кадрах новый глава США выглядит по-разному:

в 2017 году – улыбающийся и полный энергии,

а в 2025 году – серьезный и строгий.

Поэтому его сравнили с главным героем популярного южнокорейского сериала, который изначально был жизнерадостным, а впоследствии стал погруженным в сложные обстоятельства.



Дональд Трамп стал героем мемов / Фото "Инсайдер UA"

Этот мем быстро получил популярность из-за его жизненности. Этот мем доказывает, что политика и поп-культура часто пересекаются неожиданным образом, становясь основой юмора.