Відповідне фото з'явилося у мережі, передає 24 Канал.
Дивіться також Шанувальники "Один вдома" зробили дорогу помилку у готелі Plaza: що вони утнули
На оприлюднених кадрах новий очільник США виглядає по-різному:
- у 2017 році – усміхнений та сповнений енергії,
- а у 2025 році – серйозний і суворий.
Через це його порівняли з головним героєм популярного південнокорейського серіалу, який від початку був життєрадісним, а згодом став заглибленим у складні обставини.
Дональд Трамп став героєм мемів / Фото "Инсайдер UA"
Цей мем швидко здобув популярність через його життєвість. Цей мем доводить, що політика та поп-культура часто перетинаються у несподіваний спосіб, стаючи основою гумору.