Відповідне фото з'явилося у мережі, передає 24 Канал.

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На оприлюднених кадрах новий очільник США виглядає по-різному:

у 2017 році – усміхнений та сповнений енергії,

а у 2025 році – серйозний і суворий.

Через це його порівняли з головним героєм популярного південнокорейського серіалу, який від початку був життєрадісним, а згодом став заглибленим у складні обставини.



Дональд Трамп став героєм мемів / Фото "Инсайдер UA"

Цей мем швидко здобув популярність через його життєвість. Цей мем доводить, що політика та поп-культура часто перетинаються у несподіваний спосіб, стаючи основою гумору.