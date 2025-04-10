У мережі завірусився тренд з GPT Doll: як зробити картинку, від якої шаленіє мережа
- У соцмережах популярним став тренд GPT Doll, де користувачі діляться зображеннями гламурних "ляльок", згенерованих ШІ.
- Для створення таких зображень використовуються програми Midjourney, DALL·E, Leonardo та Bing Image Creator.
У соцмережах набирає обертів новий тренд, який має назву GPT Doll. Користувачі масово публікують згенеровані ШІ зображення гламурних "ляльок", які виглядають як ляльки Барбі у коробці.
Як зробити таку картинку для себе чи друга – читайте інструкцію від 24 Каналу.
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У чому полягає цей тренд
GPT Doll – це створений нейромережею образ дівчини або хлопця з ідеальними рисами, бездоганною шкірою, глянцевим одягом і трохи штучною, але чарівною естетикою. Це ніби Барбі з майбутнього, яку створив не Mattel, а ChatGPT + Midjourney на вихідних.
Як виглядають ляльки у стилі GPT Doll / Фото з мережі
Як його повторити
- Зайдіть у будь-який AI-генератор зображень:
- Midjourney,
- DALL·E,
- Leonardo,
- Bing Image Creator.
- Використайте prompt (запит) на кшталт:
"А hyperrealistic AI-generated doll, glowing skin, futuristic makeup, soft lighting, GPT Doll aesthetic, symmetrical face, pastel background".
- Додайте трохи креативу: стиль одягу, фон, настрій – усе залежить від вас.
Цей тренд ідеально лягає на хвилю інтересу до штучного інтелекту та самовираження. А ще – це просто весело.
Раніше ми писали про ще один вірусний тренд з використанням ШІ. У соцмережах користувачі створюють зображення, де їхні тварини виглядають як люди. Для створення таких зображень використовуються програми, як-от Midjourney, DALL·E 3, Artbreeder, Fotor AI та Dream by WOMBO.