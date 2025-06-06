У центрі Києва з'явилась незвична інсталяція, яка представить Україну за кордоном

На Софійській площі у Києві встановили вражаючий артоб'єкт – чорну хмару з блискавками, яка стала оригінальним представленням України на фестивалі Burning Man.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UNN.

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Що відомо про конструкцію

Чорна хмара з блискавками важить майже 7 тонн, її розміри – 30 на 17 на 15 метрів. Вона складається з 45 окремих "хмар", які пошиті з чорної тканини. Найцікавіше, що хмара "оживає", адже час від часу можна побачити спалахи блискавок і гуркіт грому.

Що це означає

За словами художника Олексія Сая, інсталяція – не просто витвір мистецтва, а меседж.

Є речі, які людство ігнорує, аж поки не опиняються над головами,

– сказав Олексій.

Цікаво! Звуковий супровід базується на записах вибухів та обстрілів із Запорізького регіону, зафіксованих для проєкту Ukrainian Witness.

Об'єкт створений у співпраці з волонтером Віталієм Дейнегом, арт-групою Ukrainian Art Group та медіа Ukrainian Witness. Він є потужною візуальною метафорою нагоди для розмови про справжні та майбутні виклики. Ця інсталяція представлятиме Україну на фестивалі Burning Man.



У центрі Києва з’явилася інсталяція, яку відправлять на Burning Man 2025 / Фото з мережі

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