17 січня 2025, 14:05
Винесли ікони: у Росії цигани обікрали церкву під час хрещення – курйозне відео
Основні тези
- У Челябінську цигани вкрали ікони з церкви під час хрещення своїх дітей, у тому числі 100-літню ікону Божої матері.
- Після звернення настоятеля храму до циганських баронів, ікони були повернуті.
У російському Челябінську стався курйозний інцидент. Цигани під час хрещення своїх же дітей вкрали ікони з церкви.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські групи в інстаграмі.
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Відповідне відео вже стало вірусним у мережі. На кадрах видно, як чоловіки крадуть ікони й одночасно хрестяться.
Серед викраденого виявилась також і 100-літня ікона Божої матері. Крадіжку вони здійснили під час церемонії хрещення циганських дітей.
Цигани обікрали церкву: дивіться відео
Ікони таки повернули
Після цього випадку настоятель храму звернувся до авторитетних циганів. Барони повпливали на своїх людей, і крадії повернули ікони назад.