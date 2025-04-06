Для шукачів скарбів: турецькі шахраї продавали карти скарбів та стали мільйонерами
- У Туреччині шахраї продавали підроблені карти скарбів, обдуривши людей на понад 1,3 мільйона доларів.
- Поліція викрила злочинну групу, заарештувавши десятки підозрюваних і вилучивши фальшиві артефакти та матеріали для підробок.
У Туреччині правоохоронці викрили шахраїв, які обдурили довірливих громадян на суму понад 1,3 мільйона доларів. Спецоперація тривала у дев'яти провінціях країни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.
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Що відомо про шахрайську схему
Зловмисники продавали жертвам майстерно зістарені підроблені карти скарбів. Ба більше, вони стягували додаткову плату за допомогу в продажу нібито знайдених артефактів. Карти мали реалістичний вигляд і вказували на знайомі жителям місця, що викликало довіру.
Аферисти стверджували, що самі не можуть вирушити на пошуки через віддаленість і пропонували продати "цінні" схеми за винагороду. Але це ще не все. Жертви шахраїв вирушали у зазначені місця, де знаходили "золоті" статуетки й монети.
Підставна людина, яка працювала із шахраями, підтверджувала цінність знахідок і обіцяла вигідний продаж за кордон, але за свої послуги посередник вимагав комісію.
Турецькі шахраї продавали карти скарбів та стали мільйонерами: дивіться відео
Кінець злочинній схемі поклали правоохоронці, які викрили ватажків злочинної групи в провінції Тунджелі. Під час координованої операції заарештували десятки підозрюваних. Крім того, правоохоронці вилучили речові докази, включно з:
- картами,
- фальшивими артефактами,
- матеріалами для підробок.
Раніше в американському штаті Теннессі стався курйозний злочин. Четверо чоловіків пограбували АЗС, погрожуючи касиру двома пітонами, щоб отримати олію з канабісом на 400 доларів.