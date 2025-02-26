Плавав 24 години поспіль: киянин встановив рекорд України, пропливши 60 кілометрів

У Києві чоловік встановив Національний рекорд з плавання, пропливши понад 60 кілометрів. Його вже прозвали людиною-амфібією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівницю національного реєстру рекордів України Лану Вєтрову.

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Як киянин встановив рекорд

Киянин Олександр Гома стартував 22 лютого о 7:24 ранку, а фінішував о 7:24 наступного дня. Весь цей час він здійснював заплив у басейні.

Під час запливу спортсмену надавали моральну підтримку як група підтримки, так і ті, хто перебував разом з ним у воді. Він зміг подолати понад 60 кілометрів за добу, що і зробила його рекордсменом.



Киянин став рекордсменом / Фото Лани Вєтрової

Що було найважчим

Сам рекордсмен зізнався, що найважчим для нього був нічний період, коли він почувався самотнім. Щоб підняти собі настрій, Олександр повторював уроки англійської мови, яку вивчає на курсах. Рекорд "Найтриваліший одиночний добовий заплив у басейні" був зафіксований як один з основних у своїй категорії.

Цікаво! Раніше, 5 вересня 2020 року, український плавець-марафонець Михайло Романишин встановив рекорд, здійснивши добовий заплив у відкритій воді на озері Редькіно (Міністерське) в Києві, подолавши 55 кілометрів за 23 години 30 хвилин.