Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководительницу национального реестра рекордов Украины Лану Ветрову.

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Как киевлянин установил рекорд

Киевлянин Александр Гома стартовал 22 февраля в 7:24 утра, а финишировал в 7:24 следующего дня. Все это время он осуществлял заплыв в бассейне.

Во время заплыва спортсмену оказывали моральную поддержку как группа поддержки, так и те, кто находился вместе с ним в воде. Он смог преодолеть более 60 километров за сутки, что и сделала его рекордсменом.



Киевлянин стал рекордсменом / Фото Ланы Ветровой

Что было самым трудным

Сам рекордсмен признался, что самым тяжелым для него был ночной период, когда он чувствовал себя одиноким. Чтобы поднять себе настроение, Александр повторял уроки английского языка, который изучает на курсах. Рекорд "Самый длительный одиночный суточный заплыв в бассейне" был зафиксирован как один из основных в своей категории.

Интересно! Ранее, 5 сентября 2020 года, украинский пловец-марафонец Михаил Романишин установил рекорд, осуществив суточный заплыв в открытой воде на озере Редькино (Министерское) в Киеве, преодолев 55 км за 23 часа 30 минут.