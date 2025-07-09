Як мало треба для щастя: відео з дідусем, який поливав малечу зі шланга, підкорило мережу

У тіктоці завірусилося зворушливе відео, зняте в Україні. Воно нагадало мільйонам користувачів про дитинство. На ньому літній чоловік у спекотний день поливає дітей зі шланга, роблячи їм дощик.

Малеча радісно бігає, сміється та отримує справжнє задоволення від миттєвого "літнього душу". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт kanatop_.

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Цей зворушливий ролик зібрав понад 3,2 мільйона лайків і майже 19 мільйонів переглядів, викликавши хвилю щемливої ностальгії в коментарях. Користувачі дякували дідусю за щирі емоції та просту радість, яку він подарував не лише дітям на відео, а й усім, хто його переглянув.

У соцмережах це відео активно поширюється різними мовами. Люди згадують щасливі моменти свого дитинства, дивлячись на малечу.

Відео з літніми розвагами завірусилося у мережі: дивіться відео

Реакція соцмереж

Користувачі мережі залишали позитивні коментарі під відео, відзначаючи, як же мало потрібно для щастя.

"Хто щасливіший: чоловік чи діти?".

"Чоловік буквально подарував дітям спогад, який вони згадуватимуть потім через рік із посмішкою".

"Така ж реакція на воду, як у каченят".

"Щастя колись було таким простим".

Раніше у мережі завірусилося відео, в якому Леонардо Ді Капріо став героєм вірусного мему в тіктоці. Мем базується на відео з івано-франківським журналістом, що стало популярним через його фразу під час збою суфлера.