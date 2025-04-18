Монатік, Jerry Heil та інші: ШІ показав українських зірок в образі мафії

Штучний інтелект знову дивує соцмережу. Цього разу він показав, як би виглядали українські зірки у гангстерських образах з фільмів про мафію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт @your_inspiration.

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Образи вийшли настільки атмосферними, що здається – це кадри з голлівудського кіно. На цих кадрах Монатік постав у вишуканому чорному пальті, класичному костюмі, капелюсі та з серйозним виразом обличчя. Справжній мафіозі з розкішного серіалу.

Jerry Heil втілила образ таємничої жінки – у стриманій, але звабливій чорній сукні на тонких бретелях. Вишукані хвилі волосся, келих червоного вина та м'яке світло додають кадру особливого кінематографічного шарму.

ШІ показав українських зірок в образі мафії: дивіться відео

Цікаво! Такі фото створюють за допомогою нейромереж, які генерують зображення на основі текстового опису. Найпопулярніші інструменти, які використовуються для цього Midjourney або ж DALL·E 3 (від OpenAI).

Реакція мережі

Користувачі мережі були вражені від побаченого. Ось, які коментарі вони залишали:

"Могилевська – розкішна та вишукана!".

"Тіна неймовірно гарна".

"Пивоваров нагадав Джека із Титаніка".

Раніше штучний інтелект згенерував зображення міфічних охоронців Львова з головами тварин, таких як лев, буйвол, носоріг та чорна пантера.