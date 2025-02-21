"Вова, їб*ш їх, б**ть": на тлі заяв Трампа українці стали на захист Зеленського

Останні заяви Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського знову стали причиною гарячих дискусій. Однак, попри розбрат та розкол українського суспільства, на який, вочевидь, розраховували у Кремлі, українці об'єдналися та стали на захист свого президента.

Новий тренд, який шириться мережею, вже дослідив 24 Канал.

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Що сказав Трамп про Зеленського

Днями очільник США Дональд Трамп виступив з різкою критикою у бік українського лідера Володимира Зеленського. Прикметно, що сталося це після того, як американці провели переговори з росіянами у Саудівській Аравії 18 лютого. України на них не було. А одразу після переговорів Трамп почав говорити російськими наративами.

Так, Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що рейтинг його підтримки в Україні складає усього 4%.

Довідка. Це є російським наративом, адже Україна не може провести президентські вибори під час війни та дії воєнного стану. До того ж згідно з опитуванням, проведеним на початку лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС): понад половина (57%) українців довіряють президентові Володимиру Зеленському, не довіряють йому 37% учасників дослідження.

Реакція українців

Українці одразу ж відреагували на відверту брехню Трампа у соцмережах. Несподівано для багатьох на захист Володимира Зеленського стали навіть його критики.

"Вова, їб*ш їх, б**ть" – ця фраза миттєво стала символом єдності українців перед загрозою зміни американської позиції щодо підтримки України. Навіть ті, хто ще вчора гостро критикували Зеленського за внутрішню політику, сьогодні стали на його бік, розуміючи, що у протистоянні з Кремлем він залишається ключовою фігурою, навколо якої об'єднується опір російській агресії.

Українці стали на захист Зеленського: дивіться відео



Реакція українців на слова Трампа / Фото із соцмереж

Українці наголошують, що критикувати свою владу може тільки народ України.

Реакція українців: дивіться відео

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