Шарію приготуватися: соцмережі вибухнули жартами після смерті Портнова

В іспанському місті Мадрид 21 травня вбили ексрадника Віктора Януковича і колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова. 51-річного Портнова застрелив невідомий біля воріт Американської школи.

Звісно ж соцмережі не змогли залишити це без уваги, створивши безліч мемів. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Новина про вбивство Андрія Портнова в Мадриді стала справжньою інформаційною бомбою. Але не в тому сенсі, якого міг би очікувати сам Портнов. Користувачі натякають на ймовірне продовження "візиту справедливості" до інших фігурантів з минулого режиму. Деякі навіть почали складати списки "черги", додаючи туди ще кількох любителів георгіївських стрічок і російських наративів.



Соцмережі жартують про вбивство Портнова / Фото із соцмереж



Шарію приготуватися / Фото з мережі

Також не забарилися і жарти з іспанським колоритом.



Портнова застрелили в Іспанії / Фото з мережі



Останнє, що бачив Портнов / Фото з мережі



"Доскакалися" на Майдані / Фото з мережі

Водночас українці справедливо підкреслили, що нарешті Портнов потрапив на суд, який він не зможе купити. Звісно ж, мовиться про суд Божий.



Портнов потрапить на суд Божий / Фото з мережі



Жити треба так, щоб про тебе потім робили багато мемів / Фото з мережі



Верховний суд України викликає Портнова / Фото з мережі

Що відомо про смерть Андрія Портнова

21 травня у Мадриді вбили ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова. Його застрелив невідомий озброєний чоловік біля воріт Американської школи. Це сталося якраз у той час, коли Портнов вів своїх дітей до школи.

За даними видання, медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка від травм, несумісних із життям. Він дістав кілька вогнепальних поранень, зокрема, чотири в ділянку грудей і одне – в голову.