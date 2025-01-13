"Я кривляюсь, ти озвучуєш": у тіктоці завірусився кумедний тренд для пар
У тіктоці популярності набирає новий цікавий тренд. З його допомогою можна легко та швидко підняти настрій не лише собі, але й іншим людям.
У чому полягає новий тренд – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У чому полягає цей тренд
Новий тренд більше схожий на цікаву гру, в яку можна грати як у двох, так і у компанії друзів. За правилами одна людина беззвучно проговорює якісь слова або вигуки, а інші – має озвучити це. Результат виходить надзвичайно потішним.
Тікток розриває новий тренд: дивіться відео
Як повторити тренд: дивіться відео
Що відомо про новий тренд у тіктоці: дивіться відео
Реакція соцмереж
Люди у коментарях в захваті від креативу та акторської майстерності деяких учасників. Ось, які коментарі вони залишають:
- "Це змушує мене реготати";
- "Цей тренд нагадує мені ночівлю з твоїм найкращим другом".
- "Сміємося всією родиною".