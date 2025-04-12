Голлівуд у вишиванках: ШІ показав, як би виглядали зірки, якби жили в Україні
- Штучний інтелект за допомогою нейромережі створив зображення голлівудських зірок у традиційному українському селі в вишиванках і солом'яних капелюхах.
- Користувачі соцмереж схвально відгукнулися про відео, зазначаючи, що зіркам личить новий український стиль.
Завдяки фантазії ШІ ми побачили, яким би було життя голівудських зірок, якби вони не підкорювали червоні доріжки та не знімався у фільмах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @tik_toh.
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У новому експерименті нейромережа перенесла зірок Голлівуду в атмосферу традиційного українського села. Результат вийшов напрочуд теплим і атмосферним.
На зображеннях, створених за допомогою ШІ, актори постають у вишиванках, з дерев'яними ложками, кішками на колінах і козами на задньому плані. Так, до прикладу, Бред Пітт сидить у вишиванці під українською хатою, з котом на лаві.
Як би виглядали зірки, якби жили в Україні: дивіться відео
ШІ показує знайомі обличчя в новому, несподіваному амплуа: не на червоній доріжці, а серед українських пейзажів – у солом'яних капелюхах, вишитих сорочках і на тлі мальовничих сіл. Користувачі мережі залишали чимало схвальних коментарів, зазначаючи:
- "Мені сподобалося. Їм личить".
- "Шикарно".
- "Сальма справжня українка. Безмежно гарно".
Раніше штучний інтелект згенерував зображення, де актори "Гри престолів" опинились у традиційному українському селі. Користувачі соцмереж залишали схвальні коментарі на відео.
Цікаво! Такі відео створюються за допомогою сервісів зі створення та редагування зображень. До прикладу: Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion та FaceSwap / FaceFusion.