Меми, розіграші та жарти: добірка, що підніме настрій 1 квітня
- 1 квітня відзначається як День сміху, де люди створюють креативні жарти та меми, щоб розважити друзів.
- Історія свята походить, зокрема, з Франції 16 століття та стародавніх римських і індійських фестивалів, пов'язаних з приходом весни.
1 квітня – чудова нагода відволіктися від буденності та трохи повеселитися. Кожного року користувачі вигадують все більш креативні способи обманути друзів, змусити їх повірити у щось неймовірне або просто посміятися над черговою "сенсацією".
Найсмішніші меми та жарти про 1 квітня для вас зібрав 24 Канал.
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Один із найулюбленіших способів пожартувати в інтернеті – запустити неправдиву, але правдоподібну новину. Наприклад, соцмережі щороку рясніють "сенсаціями" на кшталт:
- "Ілон Маск купив Місяць і оголосив його незалежною республікою".
- "Google представив нову функцію, яка читає думки користувачів".
Але нагадаємо, що потрібно бути пильними та ретельно перевіряти інформацію, аби вас не обманули.
Жарти про 1 квітня / Фото Unsplash
Популярні жарти на 1 квітня
Доїхав нормально, цілую. Твій дах.
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Припини виляти стегнами, а то мене заколисало. Твій смартфон.
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Шановний абоненте! Ваша заборгованість становить 3000 поцілунків. Прохання повернути.
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Коляска на мотоциклі була погано закріплена, тому Олег та Ольга розійшлися красиво.
***
– Ти така щаслива ходила вчора. Аж очі світилися.
– У тебе з'явився хтось?
– Так.
– Гроші.
***
– У жінці має бути загадка.
– Ти хочеш сказати, у мене нема загадок?
– Одна загадка, розумієш, а не збірка завдань!
Меми до 1 квітня
Ну і звісно ж, яке 1 квітня без мемів! Це саме те, що змушує нас посміхатися та підіймає настрій.
Меми до 1 квітня / Фото з мережі
Кумедні картинки до 1 квітня / Фото "Хочу!"
Жарти про 1 квітня / Фото з мережі
Меми про 1 квітня / Фото з мережі
Більше про те, які розіграші можна підготувати для друзів та родини на 1 квітня – читайте за посиланням.
Історія свята
Історія 1 квітня як Дня сміху має кілька версій походження:
- одна з найпоширеніших пов'язана зі зміною календаря у Франції в 16 столітті, коли Новий рік перенесли з 1 квітня на 1 січня, а тих, хто продовжував святкувати у квітні, називали "квітневими дурнями";
- інші дослідники пов'язують це свято з давньоримськими та індійськими фестивалями, що відзначали прихід весни жартами та веселощами.