"РФ він взагалі не бачить": ШІ показав, які тварини асоціюються з різними країнами
- Штучний інтелект зобразив різні країни через образи тварин.
- Відео викликало фурор у соцмережах, українці були вражені інтерпретаціями ШІ та реалістичністю зображень.
- У коментарях люди висловлювали здивування та жартували про вибір та зображення тварин.
Штучний інтелект не припиняє дивувати нас своїм баченням світу. Цього разу за допомогою нейромереж ми можемо уявити, як ШІ бачить різні країни через образи тварин.
Сюрреалістичні зображення з'явилися на інстаграм-сторінці @sergologos, передає 24 Канал.
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Що було у відео
Нещодавно у соцмережах з'явилося відео, де ШІ зобразив кожну країну через її "тотемну" тварину. До прикладу:
- Україна – мужній та хоробрий буйвол, який захищає свої кордони та незалежність.
- США – величний білоголовий орлан, офіційний символ країни.
- Чехія – кмітлива та сильна рись.
- Франція – граційний гусак, адже гусяче фуа-гра є одним із найвідоміших делікатесів Франції.
Зауважимо, що майже у всіх країнах тотемні тварини були хижаками з великими м'язами. Серед цього особливо вирізнялася Канада та "її" милий бобер.
Як ШІ бачить різні країни: дивіться відео
Реакція соцмереж
Відео викликало справжній фурор у мережі. Українці були вражені не лише інтерпретацією ШІ, але й реалістичністю побаченого. Ось, які коментарі вони залишали:
- "Бобер мав буди в Польщі".
- "Дуже цікаво. Лише в Україні поряд жінка".
- "Добре що РФ він взагалі не бачить".
- "Хотіла написати, що смішний ведмідь в шортах, але побачила, що кенгуру взагалі без нічого".
Як ШІ бачить Україну
Доволі цікавою деталлю є те, що поруч з тваринами, які характеризують кожну країну, ШІ зобразив чоловіків. І лише в України поруч з твариною крокує і чоловік, і жінка. Ми запитали у чату GPT, чому так сталося. І ось, які відповіді вдалося отримати:
- Символ єдності та традицій – в українській культурі велике значення мають родина, партнерство та рівноправність, особливо у контексті історичних традицій, де чоловік і жінка разом працювали, боролися та будували майбутнє.
- Роль жінки у війні – під час повномасштабної війни українські жінки відіграють значну роль у війську, волонтерстві та підтримці держави. ШІ міг підсвідомо відобразити цей аспект, на відміну від інших країн, де переважно асоціюють національну ідентичність із чоловіками.
- Візуальний баланс – можливо, автор відео чи сам ШІ вирішили додати пару для візуальної гармонії та підкреслення різноманітності.