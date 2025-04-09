Великодній зайчик: звідки він взявся та що насправді означає тваринка

Великодній зайчик – милий, веселий символ, який ми часто можемо побачити на великодніх листівках, у декорі, на цукерках та в дитячих історіях. Але чи замислювалися ви колись, чому ми бачимо саме зайчика і як він пов'язаний зі святом Христового Воскресіння?

У цьому питанні розібралися журналісти 24 Каналу.

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Що означає великодній зайчик

Причин, чому ми використовуємо образ зайчика у період Великодня, є чимало. Розберемося, що ж він означає насправді.

Символ весни та відродження

Зайчик здавна асоціюється з весняним оновленням природи. Це тварина, яка пробуджується разом із першим теплом та символізує життєву силу, родючість і новий початок. Однак, якщо казати про традицію використання образу зайчика саме на Великдень, то потрібно звернутися до німецького фольклору.

За однією з легенд, зайчик приносив кольорові яйця слухняним дітям, ховаючи їх у траві, кущах або кошиках. Ця традиція була привезена до Америки німецькими переселенцями ще у 18 столітті – і з часом поширилася по всьому світу.



Великодній зайчик / Фото Unsplash

Чи має зайчик християнське значення

Хоча сам по собі заєць не є релігійним символом у християнстві, він гармонійно вписався у великодню символіку, яка об'єднує світське святкування весни та духовне відродження через Воскресіння Христа. Тож сьогодні зайчик радше виконує роль дитячого символу радості, сюрпризів і свята життя.

Як ми бачимо, великодній зайчик – це ніжне поєднання давніх язичницьких традицій, символіки весни та радості Великодня. Він нагадує, що життя завжди повертається, тепло завжди перемагає холод, а добро – темряву.

Важливо! За попереднім прогнозом синоптикині, на Вербну неділю, 13 квітня, в Україні ще буде холодно. Але потепління у великодній тиждень все ж можливе.