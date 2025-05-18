"Я спалю ваше Євробачення": українці у мережі жартують про фінал пісенного конкурсу

Фінал Євробачення-2025 завершився гучною перемогою Австрії. Їхній представник – харизматичний співак JJ з піснею Wasted Love – буквально підірвав сцену та серця глядачів. Україна цього року посіла 9–те місце, отримавши високу оцінку від національних журі та глядачів.

Як на фінал пісенного конкурсу відреагували користувачі мережі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Австрія перемогла у фіналі Євробачення-2025: текст і переклад пісні Wasted Love

Чим запам'ятався фінал Євробачення

Фінал був як завжди феєричним. І, як за традицією, подекуди навіть трошки абсурдним. Користувачі соцмереж не могли пройти повз курйозних костюмів та постановок, тож створили чимало мемеів про це.

Українці у мережі жартують про постановку номера: дивіться відео



Ситуація на класичному застіллі / Фото з мережі

Схожість вражає: дивіться відео

Маленький поціновувач творчості Ziferblat: дивіться відео

Інколи постановка та вибір костюмів відсилав нас у життєві ситуації.



Ситуація, коли перебираєш одяг у шафі / Фото з мережі

Як створюється магія: дивіться відео



Цікава постановка номера на Євробачення / Фото з мережі



Надзвичайно життєва ситуація у травні / Фото з мережі



Схоже, ми чогось не знаємо / Фото з мережі



Ще одна життєва ситуація / Фото з мережі

Як відчувається виступ Австрії: дивіться відео

Стислий переказ Євробачення: дивіться відео

@shabalinaff Обожнюю Євробачення, а тим паче фінал! Сьогодні (в цей історичний період в сенсі) радість і чистий позитив на вагу золота, тому можливість вболівати за Ziferblat feels like Birthday))) Давайте підтримаємо музикантів морально, а себе технічно — хлопці проводять збір на роботизовані машини для гуманітарного розмінування — техніку, яка рятує життя та допомагає швидше повернути до життя звільнені регіони України. Збір разом з Фондом Сергія Притули, за підтримки ПриватБанк та Mastercard Підтримати збір можна на Конверт (посилання у мене в інсті) За донат ви ще й можете отримати унікальний мерч! Зробіть внесок від 200 грн і станьте учасником розіграшу одягу з колекції «Відродження». Це колекція, створена як подяка всім, хто донатить, волонтерить і підтримує благодійні ініціативи? Імена переможців розіграшу @Ziferblat ♬ оригінальний звук - Саша Шабаліна

Як коментатори відреагували на виступ Вірменії: дивіться відео

Окремі овації перекладачці на жестову мову

Одна з несподіваних зірок вечора – перекладачка жестової мови, яка супроводжувала трансляцію. Вона не просто перекладала тексти пісень – вона жила кожним виступом, іноді навіть емоційніше за виконавців на сцені.

Зірка вечора – перекладачка жестової мови: дивіться відео

Любов до пісень відчувається навіть через екран: дивіться відео

Реакція на голосування

Український сегмент соцмереж не приховував обурення під час оголошення балів. Глядачі найбільше здивувалися, що українські судді дали високі бали Естонії, чим співак має тісні зв'язки з Росією.



Реакція українців на результати голосування / Фото з мережі



У соцмережах обурюються голосуванням нашого журі / Фото з мережі



Найдивніше голосування на Євробаченні / Фото з мережі

Реакція українців на результати голосування на Євробаченні-2025 / Фото з мережі



Резонне питання / Фото з мережі



Пропозиція зміни журі / Фото з мережі

Як українці дивилися на бали журі / Фото з мережі



Українці після перегляду Євробачення / Фото з мережі

Фінал Євробачення-2025 ще раз довів: навіть якщо Україна не виграла – головне, щоб був хороший вайб, яскраві костюми, і щоб мемів вистачило до наступного року.