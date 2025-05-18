Как на финал песенного конкурса отреагировали пользователи сети – читайте в материале 24 Канала.

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Чем запомнился финал Евровидения

Финал был как всегда феерическим. И, как по традиции, иногда даже немножко абсурдным. Пользователи соцсетей не могли пройти мимо курьезных костюмов и постановок, поэтому создали немало мемов об этом.

Украинцы в сети шутят о постановке номера: смотрите видео



Ситуация на классическом застолье / Фото из сети

Сходство поражает: смотрите видео

Маленький ценитель творчества Ziferblat: смотрите видео

Иногда постановка и выбор костюмов отсылал нас в жизненные ситуации.



Ситуация, когда перебираешь одежду в шкафу / Фото из сети

Как создается магия: смотрите видео



Интересная постановка номера на Евровидение / Фото из сети



Чрезвычайно жизненная ситуация в мае / Фото из сети



Похоже, мы чего-то не знаем / Фото из сети



Еще одна жизненная ситуация / Фото из сети

Как чувствуется выступление Австрии: смотрите видео

Краткий пересказ Евровидения: смотрите видео

Как комментаторы отреагировали на выступление Армении: смотрите видео

Отдельные овации переводчице на жестовый язык

Одна из неожиданных звезд вечера – переводчица жестового языка, которая сопровождала трансляцию. Она не просто переводила тексты песен – она жила каждым выступлением, иногда даже эмоциональнее исполнителей на сцене.

Звезда вечера – переводчица жестового языка: смотрите видео

Любовь к песням чувствуется даже через экран: смотрите видео

Реакция на голосование

Украинский сегмент соцсетей не скрывал возмущения во время объявления баллов. Зрители больше всего удивились, что украинские судьи дали высокие баллы Эстонии, чем что певец имеет тесные связи с Россией.



Реакция украинцев на результаты голосования / Фото из сети



В соцсетях возмущаются голосованием нашего жюри / Фото из сети



Самое странное голосование на Евровидении / Фото из сети

Реакция украинцев на результаты голосования на Евровидении-2025 / Фото из сети



Резонный вопрос / Фото из сети



Предложение смены жюри / Фото из сети

Как украинцы смотрели на баллы жюри / Фото из сети



Украинцы после просмотра Евровидения / Фото из сети

Финал Евровидения-2025 еще раз доказал: даже если Украина не выиграла – главное, чтобы был хороший вайб, яркие костюмы, и чтобы мемов хватило до следующего года.