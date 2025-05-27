"Путіну приготуватися": ШІ показав Зеленського героєм фільму "Назад у майбутнє"

У соцмережах завірусилося нове цікаве відео, яке згенерував штучний інтелект. На ньому показали президента України Володимира Зеленського героєм франшизи "Назад у майбутнє".

Відео жартівливого характеру опублікували у тікток-акаунті Your Imaginarium, передає 24 Канал.

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На згенерованих нейромережами кадрах видно, як Володимир Зеленський на спеціальному кораблі здійснює подорож у часі. У минулому він зустрічається з Володимиром Путіним, якому у той час лише декілька років. Російський диктатор грається у пісочниці та здивовано питає у Зеленського: "Хто ви, дяденька?".

Прикметно, що навіть у пісочниці очільник країни-агресорки грається у війну. У його крихітній руці можна побачити танк, за допомогою якого той ймовірно хоче захопити ще не одну пісочницю.

ШІ показав зустріч Зеленського та Путіна у минулому: дивіться відео

Відео закінчується тим, що Зеленський йде з чорним пакетом в руці, тобто з ліквідованим Путіним.

Реакція соцмереж

Очевидно, українці не залишилися байдужими та були вражені задумом і реалізацією відео. Вони відзначали, що зробили б все так само як Володимир Зеленський, адже це могло б вирішити чимало проблем.

Не аби який ажіотаж також викликало відео вибуху Кремля, яке створив користувач з Грузії. На ньому ми бачимо, як з даху Кремля виривається полум'я, а тоді споруда вибухає.