Соцмережі вибухнули мемами після відповіді Зеленського на запрошення Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував Президенту України Володимиру Зеленському провести переговори щодо припинення транзиту російського газу до ЄС. Український лідер не розгубився та відповів словацькому політику чітко та лаконічно.

Користувачі соцмереж швидко підхопили відповідь Володимира Зеленського та створили чимало мемів. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також "Приїжджай у п'ятницю": Зеленський відповів на прохання Фіцо про "зустріч поблизу кордону"

Що відомо про скандал

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив Володимира Зеленського на зустріч поблизу українсько-словацького кордону через зупинку транзиту російського газу через Україну. Словацький прем'єр бідкається, що таке рішення "завдає значної шкоди" Україні, Словаччині та Євросоюзу.

У відповідь президент Зеленський запросив словацького прем'єра до Києва. Очевидно, він не збирається їхати "на зустріч поблизу українсько-словацького кордону".

Реакція соцмереж

Українцям у мережі сподобалася відповідь Зеленського. Вони кажуть, що український президент показав, як можна принизити людину без жодного лайливого слова.



Зеленський показав, як принизити людину без жодного лайливого слова / Фото із соцмереж



Як у соцмережах бачать цю ситуацію / Фото "Міністр культури"



Яким може бути розвиток подій / Фото із соцмереж

Українці також трошки б відкорегували відповідь президента Зеленського. Так, Євген Прокопишин написав, що Зеленський міг до свого запрошення в Київ додати "до мене на поклін, ти ж любиш таке".



Українці жартують про відповідь Зеленського Фіцо / Фото Євгенія Прокопишина



Як у соцмережах бачать цю ситуацію / Фото Goni



Новий вид головного болю / Фото із соцмереж



Такого розвитку подій не очікував ніхто / Фото Goni