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19 лютого, 14:12
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Жінка забула погодувати котів: помста була рішучою

Альона Захарова
Основні тези
  • Ізабелла забула погодувати своїх котів, але тваринки не пробачили такої витівки.
  • Вони вирішили помститися їй, розірвавши туалетний папір.

Попри надзвичайно милу мордочку та пухнасті лапки, коти є доволі норовливими створіннями. І зміна режиму графіку харчування – це справжній проступок, який вони не пробачають.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток сторінку @isabellarenaise.

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Жінка, на ім'я Ізабелла зізналася, що одного дня забула погодувати своїх трьох котів. Пухнастики не пробачили такого вчинку та рішуче помстилися господарці. На відео, оприлюдненому у мережі, видно, як 3 її кішки сидять біля сходів, оточені клаптями розірваного туалетного паперу.

Я не поповнила їхню миску з їжею перед сном, і ось таке покарання. Іноді ви мені не подобаєтеся, хлопці,
– жартівливо сказала вона.

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Реакція соцмереж

Це відео швидко стало вірусним у мережі, зібравши понад 751 тисячу переглядів. Користувачі соцмереж одразу ж почали ділитися кумедними історіями зі свого життя та коментувати те, що відбулося:

  • "Вони сказали, що люблять, щоб їхня миска була повною",
  • "Вони хочуть переконатися, що ви бачите їхню помсту",
  • "Так, кішки злопам'ятні. Не переходьте їм дорогу",
  • "Вони кажуть, що шкіра та кістки. Годуй їх або страждай".

Зауважимо, що коти люблять ловити й розривати дрібні об'єкти, і рулон паперу для них – ідеальний "трофей". Він легко рветься, імітуючи здобич, що задовільняє їхні природні інстинкти.