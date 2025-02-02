Британка показала скарби, які знайшла на смітниках біля елітних будинків
- Жінка, на ім'я Аріана знаходить цінні речі на смітниках біля елітних будинків, включаючи швейну машинку, мікрофон, золоті дрібнички, металевий футляр, поличку, велотренажер і фоторамки.
- Її відео набирають багато переглядів у соцмережах, викликаючи здивування у людей, чому такі речі викидають.
Жінка, на ім'я Аріана риється у смітниках поблизу елітних будинків. Нерідко вона знаходить дуже цінні речі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @arianatrina.
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Які речі знаходила жінка
Британка розповіла, що нещодавно вона знайшла справжній "скарб" вартістю 1600 фунтів стерлінгів (83 тисячі гривень). Зокрема вона знаходила:
- швейну машинку,
- мікрофон,
- купу золотих дрібничок, зокрема металевий футляр для сувоїв вартістю 385 фунтів стерлінгів (орієнтовно 20 тисяч гривень).
Я не розумію, навіщо комусь викидати ці чудові речі? Знайду для них новий дім,
– додає вона.
Крім того, жінка помітила маленьку поличку вартістю 46 фунтів стерлінгів (2,4 тисячі гривень), велотренажер, який коштує приблизно 120 фунтів стерлінгів (6,2 тисячі гривень), а також цілу сумку, наповнену фоторамками.
Які "скарби" знаходила жінка: дивіться відео
Реакція соцмереж
Відео жінки набирають чимало переглядів та коментарів. Одна з користувачок соцмереж написала:
Я плачу, чому вони все це викидають?
Аріана їй відповіла: "Це справді сумно".