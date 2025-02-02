Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @arianatrina.

Дивіться також Стюардеса намагалася перевести кілограм золота: вона заховала його у неочікуваному місці

Які речі знаходила жінка

Британка розповіла, що нещодавно вона знайшла справжній "скарб" вартістю 1600 фунтів стерлінгів (83 тисячі гривень). Зокрема вона знаходила:

швейну машинку,

мікрофон,

купу золотих дрібничок, зокрема металевий футляр для сувоїв вартістю 385 фунтів стерлінгів (орієнтовно 20 тисяч гривень).

Я не розумію, навіщо комусь викидати ці чудові речі? Знайду для них новий дім,

– додає вона.

Крім того, жінка помітила маленьку поличку вартістю 46 фунтів стерлінгів (2,4 тисячі гривень), велотренажер, який коштує приблизно 120 фунтів стерлінгів (6,2 тисячі гривень), а також цілу сумку, наповнену фоторамками.

Які "скарби" знаходила жінка: дивіться відео

Реакція соцмереж

Відео жінки набирають чимало переглядів та коментарів. Одна з користувачок соцмереж написала:

Я плачу, чому вони все це викидають?

Аріана їй відповіла: "Це справді сумно".