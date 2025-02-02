Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @arianatrina.

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Какие вещи находила женщина

Британка рассказала, что недавно она нашла настоящий "клад" стоимостью 1600 фунтов стерлингов (83 тысячи гривен). В частности она находила:

швейную машинку,

микрофон,

кучу золотых безделушек, в частности металлический футляр для свитков стоимостью 385 фунтов стерлингов (ориентировочно 20 тысяч гривен).

Я не понимаю, зачем кому-то выбрасывать эти замечательные вещи? Найду для них новый дом,

– добавляет она.

Кроме того, женщина заметила маленькую полочку стоимостью 46 фунтов стерлингов (2,4 тысячи гривен), велотренажер, который стоит примерно 120 фунтов стерлингов (6,2 тысячи гривен), а также целую сумку, наполненную фоторамками.

Какие "сокровища" находила женщина: смотрите видео

Реакция соцсетей

Видео женщины набирают немало просмотров и комментариев. Одна из пользовательниц соцсетей написала:

Я плачу, почему они все это выбрасывают?

Ариана ей ответила: "Это действительно печально".